أسماء.. إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بملوي جنوب المنيا

أصيب 17 شخصا في انقـلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز ملوي، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 17 عاملًا، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، نتيجة انقلاب السيارة أثناء سيرها بالطريق.

ضمت قائمة المصابين وليد. ع. م 25 سنة، ومحمد. ع. م 19 سنة، ورضا. ع. ع 29 سنة، وأحمد. خ. د 31 سنة، وعلي. س. ح 17 سنة، وأحمد. ع. م 39 سنه، وأسامة. خ. 46، وحجاج. غ. م43 سنة، وسيد. ح. م 48 سنة، وناجي. ك. ع 33 سنة، وصدام. ع. ع 41 سنة، ويوسف. ع. خ 19 سنة، وخلف. ح. م47 سنة، ومحمد. ع. ع 40 سنة، وسيد. ع. خ 31 سنة، ومحمد. ر. ح 16 سنة، ومحمد. ف. ي 20 سنة، جميعهم عمال ومقيمين بمركز سمالوط. ⁠

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.