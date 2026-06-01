حملة صباحية لإزالة الإشغالات والتعديات شرق بورسعيد

قاد الدكتور إسلام بهنساوي -رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد حملة صباحية مكبرة بعدد من الشوارع والمحاور الحيوية بنطاق الحي.



جاءت الحملة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون -محافظ بورسعيد بشأن تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات والتصدي لكافة المظاهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة، وحرصًا على تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين

شرق بورسعيد يعيد الانضباط لشوارع الحي

وشملت الحملة شوارع ﴿النهضة، الجيش، صلاح سالم، الجمهورية، ميدان المعديات، وصفية زغلول﴾، بمشاركة نائبي رئيس الحى والأجهزة التنفيذية المعنية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وفرض الانضباط والالتزام بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، حيث تم إزالة والتحفظ على العديد من الاستاندات المخالفة، والبلدورات والحواجز المستخدمة لمنع انتظار السيارات، والإشغالات المتحركة،والثابتة والسلالم الخشبية، والترابيزات والكراسي الموضوعة بالمخالفة على الأرصفة وحرم الطريق، والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتشويه المظهر العام.

وأكد رئيس حي الشرق خلال الحملة استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكل حزم ودون تهاون مع أي مخالفات أو تعديات على الطريق العام، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحال والمنشآت بالمساحات القانونية المقررة وعدم استغلال الأرصفة أو حرم الطريق لتحقيق الانضباط الكامل والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات ورفعها بسيارات الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتوقيع الغرامات المالية الفورية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك تأكيدًا على استمرار جهود حي الشرق في القضاء على كافة صور الإشغال والتعدي، والحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي الذي يليق بمدينة بورسعيد وأبنائها.

ويؤكد رئيس الحى استمرار الحملات المفاجئة والمتابعة المستمرة وعدم التهاون مع المخالفين والتصدى الصارم لجميع انواع المخالفات لفرض القانون وعودة الانضباط والالتزام للشوارع.