محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء "جدارية فنية" بميدان عدلي منصور بحي الشرق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء جدارية فنية بميدان عدلي منصور بحي الشرق، وذلك في إطار خطة المحافظة المستمرة لتطوير الميادين العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي بمختلف الأحياء

محافظ بورسعيد استمرار جهود التجميل والتطوير لإبراز الوجه الحضاري والجمالي

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة للمشروعات.

وتابع المحافظ سير العمل ومعدلات التنفيذ، واطلع على التصميمات الخاصة بالجدارية التي تستهدف توثيق تاريخ وكفاح شعب بورسعيد، وتجسيد أبرز محطات النضال الوطني والبطولات التي سطرها أبناء المدينة الباسلة على مدار تاريخها، بما يعكس الهوية الوطنية والحضارية للمحافظة ويُبرز مكانتها التاريخية.

وخلال جولته، وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال الجدارية وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أهمية أن تعبر الأعمال الفنية بالمحافظة عن تاريخها العريق ورموزها الوطنية، وأن تسهم في تعزيز الوعي بتاريخ المدينة لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الميادين العامة.

كما وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة ميدان عدلي منصور، تشمل تطوير الأرصفة ورفع كفاءة الميدان بالكامل، وتنفيذ أعمال إضاءة ديكورية حديثة، وتكثيف أعمال اللاندسكيب والتشجير والتنسيق الحضاري، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات ويضفي لمسة جمالية متميزة تتناسب مع الموقع الحيوي للميدان

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال التجميل والتطوير الحضاري بالتوازي مع مشروعات التنمية والخدمات، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وإبراز الوجه الحضاري والجمالي لبورسعيد.

وأشار إلى أن تطوير الميادين والمساحات العامة يأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة الوجه الحضاري للمدينة الباسلة، من خلال تنفيذ مشروعات فنية وجمالية تعكس تاريخ بورسعيد العريق وتبرز هويتها البصرية المتميزة، بما يليق بمكانتها كواحدة من أهم المدن المصرية ذات التاريخ الوطني المشرف.