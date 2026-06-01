قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً .. وائل جمعة مديرا للكرة بالنادي الأهلي
مصر: الهجمات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج
إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026
واشنطن تطلق سباق تسلح جديدًا.. 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية في الطريق| تفاصيل
رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين
مصر وباكستان يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي
التصعيد يتجدد على الجبهة اللبنانية.. تهديدات إسرائيلية وغارات مكثفة تنذر بتوسيع نطاق المواجهة
كروت متابعة وعزل فوري.. إجراءات مصرية صارمة للحجر الصحي بسبب تفشي إيبولا
الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب
نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات
مصر: اقتحامات الأقصى والانتهاكات المتصاعدة في القدس والضفة تؤجج التوتر وتقوض الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء "جدارية فنية" بميدان عدلي منصور بحي الشرق

محافظ بورسعيد استمرار جهود التجميل والتطوير لإبراز الوجه الحضاري والجمالي
محافظ بورسعيد استمرار جهود التجميل والتطوير لإبراز الوجه الحضاري والجمالي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء جدارية فنية بميدان عدلي منصور بحي الشرق، وذلك في إطار خطة المحافظة المستمرة لتطوير الميادين العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي بمختلف الأحياء

محافظ بورسعيد استمرار جهود التجميل والتطوير لإبراز الوجه الحضاري والجمالي

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة للمشروعات.

وتابع المحافظ سير العمل ومعدلات التنفيذ، واطلع على التصميمات الخاصة بالجدارية التي تستهدف توثيق تاريخ وكفاح شعب بورسعيد، وتجسيد أبرز محطات النضال الوطني والبطولات التي سطرها أبناء المدينة الباسلة على مدار تاريخها، بما يعكس الهوية الوطنية والحضارية للمحافظة ويُبرز مكانتها التاريخية.

وخلال جولته، وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال الجدارية وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أهمية أن تعبر الأعمال الفنية بالمحافظة عن تاريخها العريق ورموزها الوطنية، وأن تسهم في تعزيز الوعي بتاريخ المدينة لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الميادين العامة.

كما وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة ميدان عدلي منصور، تشمل تطوير الأرصفة ورفع كفاءة الميدان بالكامل، وتنفيذ أعمال إضاءة ديكورية حديثة، وتكثيف أعمال اللاندسكيب والتشجير والتنسيق الحضاري، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات ويضفي لمسة جمالية متميزة تتناسب مع الموقع الحيوي للميدان

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال التجميل والتطوير الحضاري بالتوازي مع مشروعات التنمية والخدمات، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وإبراز الوجه الحضاري والجمالي لبورسعيد.

وأشار إلى أن تطوير الميادين والمساحات العامة يأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة الوجه الحضاري للمدينة الباسلة، من خلال تنفيذ مشروعات فنية وجمالية تعكس تاريخ بورسعيد العريق وتبرز هويتها البصرية المتميزة، بما يليق بمكانتها كواحدة من أهم المدن المصرية ذات التاريخ الوطني المشرف.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الشرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

المذيعة

مذيعة تتهم زوجها بالاعتداء عليها ووالدتها والتهديد بالإيذاء

المتهم

القبض على عاطل استعرض بموتوسيكل في حفل زفاف بمصر القديمة

المتهمان

خلافات على أرض زراعية.. القبض على مزارعين ضربا جارهما في البحيرة

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد