محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال التطوير الشامل بمنطقة عمرو بن العاص | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال التطوير الجارية بمنطقة عمرو بن العاص بحي الزهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز بمشروعات التطوير السكني والحضاري.

رافق المحافظ الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يتابع نسبة الإنجاز لأعمال رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة المسطحات الخضراء بالمنطقة

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة العمارات السكنية والبنية التحتية بالمنطقة، إلى جانب أعمال تطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق نقلة حضارية متكاملة ويرفع جودة الحياة لأهالي المنطقة.

كما تفقد المحافظ أعمال التشجير والتجميل الجارية ووجه بالتوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء لما لها من دور في تحسين البيئة والمظهر الحضاري وإضفاء طابع جمالي على المنطقة.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون اعمال إنشاء حديقة جديدة بمنطقة عمرو بن العاص، لتوفير متنفسًا حضاري لأهالي المنطقة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ مؤكد علي استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطتها الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.