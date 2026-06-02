فاكهة شهيرة تحمي من أمراض القلب

يعد التفاح من الفواكه الشهية الغنية بالفوائد الصحية التى تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لموقع draxe نكشف لكم علاقة التفاح بأمراض القلب.

أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة النباتية الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة يعانون من التهابات أقل، وبالتالي يكون لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يُعرف نوع معين من الألياف الموجودة في التفاح، وهو البكتين، بفوائده الكبيرة في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي وقد أشارت الأبحاث إلى أن التفاعلات بين الألياف والبوليفينولات الموجودة في التفاح تلعب دورًا هامًا في مؤشرات صحة القلب، مما يجعله من أفضل الأطعمة الخافضة للكوليسترول .

أظهرت دراسةٌ تابعت البالغين على مدى 15 عامًا أن زيادة تناول الفواكه والخضراوات يرتبط عمومًا بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، وكذلك بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كما توجد أدلةٌ على أن الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة قد تُسهم في الوقاية من السكتات الدماغية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وداء الرتوج، وارتفاع ضغط الدم.

كشفت دراسة عشوائية مضبوطة أجريت عام 2020 أن تناول تفاحتين يومياً ساعد البالغين الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول على تحسين مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية .