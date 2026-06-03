حملات مكثفة بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.. ضبط سلع مجهولة المصدر ومصادرة مكبرات صوت

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد جهودها المكثفة في مجالات الرقابة التموينية والنظافة العامة ورفع كفاءة المرافق وتحقيق الانضباط بالشوارع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف الحملات الميدانية والرقابية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدينة بورفؤاد – ضبط سلع مجهولة المصدر ومصادرة مكبرات الصوت

بمتابعة من سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، تم تنفيذ حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط كميات من الزبد الفلاحي مجهول المصدر وسجائر مهربة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجهت رئيس المدينة بتكثيف الحملات لمواجهة التلوث السمعي، حيث تم مصادرة عدد من مكبرات الصوت وماكينات التشغيل المستخدمة من قبل الباعة الجائلين، مع التشديد على استمرار الحملات اليومية لمنع الإزعاج والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة.

حي الشرق – تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق أعمال النظافة المكثفة وكنس الشوارع خلال الفترات المسائية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، حيث تم رفع الأتربة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية.

كما تابع أعمال تفريغ حاويات القمامة بمختلف مناطق الحي، لضمان عدم تراكم المخلفات وتحقيق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين، في إطار خطة متكاملة للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

حي العرب – إزالة إشغالات بالشوارع الرئيسية

تحت إشراف المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، شنت الأجهزة التنفيذية حملات موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع 100 والمقدس والنيل والروضة ومحمد فريد “كسري سابقًا”، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للحي.

حي المناخ – رفع كفاءة شارع محمد فريد ومتابعة منظومة النظافة

بمتابعة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، تواصلت أعمال رفع كفاءة شارع محمد فريد “كسري سابقًا”، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، حيث شملت الأعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة.

وأكدت رئيس الحي استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإنجاز وعدم تراكم المخلفات.

حي الزهور – صيانة أعمدة الإنارة واستجابة لشكاوى المواطنين

تابع أحمد زغلف رئيس حي الزهور أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة بمساكن التعاونيات والبنك الأصفر، حيث تم إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأعمدة استجابة لشكاوى المواطنين، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على السلامة العامة.

حي الضواحي – كسح المياه وتطهير شبكات الصرف الصحي

بمتابعة فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، واصلت فرق المرافق والصرف الصحي أعمالها الميدانية لتطهير خطوط الصرف الصحي وتسليك غرف التفتيش وكسح تجمعات المياه بشارع المشير طنطاوي وعدد من مناطق الحي.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وتحسين جودة البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين.

حي الجنوب – صيانة أعطال الإنارة بالحي الإماراتي

بمتابعة المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، تم التعامل الفوري مع عطل بخلايا الإنارة بطريق محور 30 يونيو المواجه للحي الإماراتي نتيجة تعرضها للإتلاف، حيث جرى إصلاح العطل وتركيب تايمر بديل لضمان استمرار الإضاءة بالمنطقة.

كما تم تغيير قاطع كهربائي تالف بولاعة زون رقم (1) بالحي الإماراتي وتركيب قاطع جديد بطاقة أعلى، بما يضمن كفاءة واستقرار منظومة الإنارة العامة.

حي غرب – رفع كفاءة المدخل الغربي والطريق العمومي

تابع باسم عمر رئيس حي غرب أعمال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لرفع كفاءة الطريق العمومي والمدخل الغربي للمحافظة، والتي شملت تجريف الرمال والردش والقمامة، وغسيل الأرصفة ورفع كفاءة محيط منفذ بورسعيد الجمركي والمطار ونادي الأبطال.

وأكد رئيس الحي استمرار أعمال النظافة والتجميل بالمداخل الرئيسية للمحافظة، لما تمثله من واجهة حضارية تعكس الصورة الجمالية لبورسعيد أمام زائريها القادمين من مختلف المحافظات.