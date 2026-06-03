استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، وفدًا من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ببورسعيد.

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بأعضاء الوفد، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة والهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يسهم في دعم جهود التنمية في إطار توجهات الدولة نحو رفع كفاءة منظومة العمل الحكومي وتعظيم الاستفادة من الموارد.

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الهيئة العامة للخدمات الحكومية



وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في دعم خطط التنمية الجارية على أرض المحافظة

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاز الأعمال المشتركة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية ويحقق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.