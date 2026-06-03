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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تنفيذ حلم ستاد النادي المصري

محافظ بورسعيد استاد النادي المصري يقترب من الحلم ..وقرب الانتهاء من الأعمال
محافظ بورسعيد استاد النادي المصري يقترب من الحلم ..وقرب الانتهاء من الأعمال

 أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، استمرار أعمال مراحل زراعة النجيل الطبيعي، وذلك ضمن خطة العمل المكثفة الجارية للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث قاربت الأعمال على الانتهاء في زراعة النجيل الطبيعي.

وأشار محافظ بورسعيد أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة داخل الاستاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية، لضمان خروج المشروع بصورة تليق بمكانة النادي المصري وجماهيره العريقة.

وأوضح المحافظ أن أعمال توصيل المرافق تشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تتواصل أعمال ربط المرافق الداخلية بالمرافق الخارجية، وتشمل شبكات الكهرباء والصرف الصحي ومنظومة ري الملعب، كما تم الانتهاء من توصيل المياه وخطوط الاتصالات والإنترنت، وجارٍ استكمال الأعمال المتبقية  مع قرب الانتهاء من توصيل الكهرباء بالاستاد.

محافظ بورسعيد استاد النادي المصري يقترب من الحلم ..وقرب الانتهاء من الأعمال

وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال تجهيز غرف الكهرباء العمومية الخاصة بالاستاد، بالتوازي مع قرب الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لغرف اللاعبين والحكام، تمهيدًا لتجهيزها بالكامل وفق أحدث المواصفات المطلوبة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مشروع استاد النادي المصري الجديد يُعد أحد أبرز المشروعات الرياضية والتنموية بالمحافظة، لما يمثله من إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية، ويسهم في توفير منشأة رياضية حديثة تليق بتاريخ النادي المصري العريق، وتخدم قطاع الشباب والرياضة والأجيال القادمة

وتتواصل الأعمال داخل المشروع على مدار الساعة، مع متابعة مستمرة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، تمهيدًا للانتهاء من الاستاد وفق أحدث المواصفات العالمية ليكون صرحًا رياضيًا متكاملًا يضاف إلى سجل الإنجازات التنموية بمحافظة بورسعيد

بورسعيد محافظ بورسعيد ستاد النادى المصري الحلم بيتحقق

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