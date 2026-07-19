ضبط المتهم بدهس طفل في شبرا الخيمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، القبض على المتهم في واقعة دهس طفل بمدينة شبرا الخيمة، وذلك عقب هروبه من موقع الحادث، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات.



وكان الطفل قد لقي مصرعه أثناء شربه المياه من أحد "الكولديرات" بالمنطقة، بعدما صدمته سيارة كان يقودها الطالب بسرعة زائدة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، فيما تمكن الأهالي من التحفظ على السيارة، قبل أن تنجح قوات الأمن في ضبط المتهم.

وجرى نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، بينما تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.