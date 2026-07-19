ضبط 12 ألف عبوة حلوى أطفال مخالفة داخل منشأة غير مرخصة بالقليوبية

شنت فرق مراقبة الأغذية حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط 12 ألف عبوة حلوى أطفال تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، داخل منشأة غير مرخصة تعمل بالمخالفة للاشتراطات الصحية وذلك في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وحرصًا على حماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال.



جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مع التركيز على الأغذية المتداولة بين الأطفال، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.



وكشفت أعمال التفتيش أن المنشأة المضبوطة تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة، ولا تستوفي الاشتراطات الصحية، كما تبين استخدامها ألوانًا صناعية غير مصرح بها في تصنيع الحلوى، إلى جانب تخزين وتداول منتجات غذائية مجهولة المصدر بطرق غير صحية واستخدام إضافات غذائية مخالفة، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.



وقامت اللجنة بالتحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

كما حررت فرق التفتيش محاضر بالمخالفات الصحية، شملت عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير محاضر للعاملين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، مع التوصية بغلق المنشأة لمزاولتها النشاط دون ترخيص ولخطورتها على الصحة العامة.



ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وبمتابعة الأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية، والأستاذ رجب نصر، مراقب الأغذية بالمديرية، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية.



وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تهدد سلامة الغذاء، داعية المواطنين إلى شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو منشآت غير مطابقة للاشتراطات الصحية عبر الصفحة الرسمية للمديرية، دعمًا لجهود الحفاظ على الصحة العامة.