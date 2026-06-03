محافظ بورسعيد يتفقد إدارة النقل الميكانيكي لمتابعة جاهزية المعدات والسيارات ودعم منظومة الخدمات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، إدارة النقل الميكانيكي، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للمعدات والسيارات التابعة للمحافظة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكفاءة المعدات والأصول التابعة للمحافظة،

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد مصطفى يوسف مدير إدارة المركبات، حيث تفقد الجراج وورش الإصلاح المختلفة، واطلع على أعمال الصيانة الجارية للمركبات والمعدات، وموقف السيارات التي تخضع للإصلاح والتأهيل.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل الجراج وورش الإصلاح ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن إعادة تشغيل المعدات والسيارات والاستفادة منها في دعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية الحفاظ على الأصول والمعدات التابعة للمحافظة وتعظيم الاستفادة منها، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة الوقائية لضمان جاهزية المعدات للعمل بكفاءة وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات الأجهزة التنفيذية.