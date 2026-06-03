قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تقدم غطاء سحابي على البلاد وسط أجواء شديدة الحرارة
أبو الغيط: الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تصعيد خطير بالمنطقة
الاتحاد الأوروبي يقترح القيام بمهمة بحرية لتطهير مضيق هرمز من الألغام
رئيس الوزراء: الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,945 والإصابات إلى 173,011 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
عدوان وحشي وانتهاك صارخ.. السعودية تدين هجمات إيران على الكويت والبحرين
وزير الدفاع الكويتي يتفقد المصابين جراء استهداف منشآت مدنية وحيوية فجر اليوم
انخفاضات تضرب السلع الأساسية اليوم.. تراجع أسعار الأرز والدقيق والزيوت
الصحة تكشف عدد الحالات التي تتلقى الرعاية بالمستشفيات السعودية
قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدا.. أمهات مصر: نطالب بالمعاملة اللائقة للطلاب والأهالي في اللجان
الطيران المدني الكويتي يعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط عبر مبنى الركاب (T4)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد إدارة النقل الميكانيكي لمتابعة جاهزية المعدات والسيارات ودعم منظومة الخدمات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل الجراج وورش الإصلاح ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل الجراج وورش الإصلاح ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، إدارة النقل الميكانيكي، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للمعدات والسيارات التابعة للمحافظة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكفاءة المعدات والأصول التابعة للمحافظة، 

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد مصطفى يوسف مدير إدارة المركبات، حيث تفقد الجراج وورش الإصلاح المختلفة، واطلع على أعمال الصيانة الجارية للمركبات والمعدات، وموقف السيارات التي تخضع للإصلاح والتأهيل.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل الجراج وورش الإصلاح ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن إعادة تشغيل المعدات والسيارات والاستفادة منها في دعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية الحفاظ على الأصول والمعدات التابعة للمحافظة وتعظيم الاستفادة منها، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة الوقائية لضمان جاهزية المعدات للعمل بكفاءة وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات الأجهزة التنفيذية.

بورسعيد النقل الميكانيكي محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

حالة الطقس

تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

ترشيحاتنا

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي للمحلة الكبرى

السكة الحديد

تعديلات على جداول تشغيل القطارات خلال الصيف.. قرار عاجل من "السكة الحديد"

بالصور

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد