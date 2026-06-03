محافظ بورسعيد يوقع غرامة 900 ألف جنيه على شركة نظافة لقصور أعمال الكنس والجمع المنزلي|صور

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، جولة مفاجئة شملت المنطقة الخامسة والسادسة وعددًا من المناطق الأخرى بنطاق حي المناخ، للوقوف على مستوى أداء منظومة النظافة ومتابعة انتظام الخدمات على أرض الواقع.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال الجولة، رصد محافظ بورسعيد عددًا من الملاحظات المتعلقة بمستوى النظافة العامة، تمثلت في عدم اكتمال منظومة الكنس بالشوارع وعدم تواجد عمال الكنس بالعدد الكافي في بعض المناطق، فضلًا عن عدم انتظام منظومة الجمع المنزلي بصورة مستمرة، إلى جانب وجود بعض تجمعات القمامة.

محافظ بورسعيد يوقع غرامة 900 ألف جنيه على شركة النظافة لقصور أعمال الكنس والجمع المنزلي

وعلى الفور، استدعى المحافظ شيماء العزبي رئيس حي المناخ، ومسؤولي شركة النظافة إلى موقع الجولة، لمناقشة أسباب القصور والوقوف على أوجه الخلل في منظومة العمل، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بمعدلات الأداء وتحقيق مستوى الخدمة الذي يليق بأبناء بورسعيد.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة تكثيف أعمال الكنس والجمع المنزلي، والدفع بمزيد من فرق العمل والمعدات، مع رفع المخلفات أولًا بأول وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار هذه الملاحظات.

وقرر محافظ بورسعيد توقيع غرامة مالية بقيمة 900 ألف جنيه على شركة النظافة، نتيجة ما تم رصده من قصور في تنفيذ أعمال الكنس والجمع المنزلي وعدم الالتزام بالمستوى المطلوب للخدمة.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير يمس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار الجولات المفاجئة بمختلف الأحياء لمتابعة الأداء ومحاسبة المقصرين، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والارتقاء بجودة الخدمات.