طعنة غادرة قبل الامتحان .. طالب حقوق بورسعيد خرج من البيت وما رجعش.. والدته : كان سندي الوحيد

شهدت محافظة بورسعيد واقعة مأساوية بعدما لقي الطالب محمد مجدي أيمن، البالغ من العمر 20 عامًا والمقيد بكلية الحقوق، مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة بالقلب، قبل ساعات قليلة من توجهه لأداء أحد امتحاناته الجامعية، في حادث أثار حالة واسعة من الحزن بين زملائه.

كيف انتهت حياة طالب حقوق بورسعيد بطعنة نافذة في مشاجرة قبل امتحانه بساعات؟

جريمة هزت بورسعيد

وكشفت الأجهزة الأمنية ببورسعيد ملابسات الواقعة، حيث تمكنت من ضبط المتهم بارتكاب الجريمة خلال وقت قصير من وقوعها، بعد تكثيف جهود البحث والتحري لكشف تفاصيل الحادث.

تفاصيل مقتل طالب حقوق بورسعيد

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض طالب بكلية الحقوق لاعتداء أسفر عن إصابته إصابة بالغة.

وعلى الفور، وجه اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث الجنائية، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبها.

ضبط المتهم

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، نجح فريق البحث في تحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان الطالب داخل المشرحة لحين عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بشكل رسمي، كما باشرت التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الحادث وظروف وقوعه.

كيف انتهت حياة طالب حقوق بورسعيد بطعنة نافذة في مشاجرة قبل امتحانه بساعات؟

طعنة نافذة بالقلب

وأظهرت التحريات الأولية أن الطالب محمد مجدي أيمن تعرض لطعنة نافذة بالقلب تسببت في وفاته متأثرًا بإصابته، لتنتهي حياته بشكل مأساوي قبل ساعات من أداء امتحانه الجامعي.

وخلفت الواقعة حالة من الحزن الشديد بين أهالي بورسعيد، خاصة بعد تداول كلمات مؤثرة لوالدة المجني عليه، التي تحدثت عن نجلها وهي في حالة انهيار، مؤكدة أنه كان يستعد للامتحان ويقضي معظم وقته في المذاكرة والتحصيل الدراسي.

كان سندي الوحيد

وقالت والدة الطالب إن نجلها لم يكن على خلاف مع أحد، وكان يمثل لها كل شيء في حياتها، مؤكدة أنه كان سندها الوحيد، مضيفة: "خرج من البيت وما رجعش"، مطالبة بالقصاص العادل لحق ابنها، ومعربة عن ثقتها في عدالة القضاء المصري.

ولا تزال جهات التحقيق تواصل أعمالها لكشف جميع ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.