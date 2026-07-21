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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرض حياته للخطر.. ضبط شخص سمح لصغير بقيادة سيارة سفاري بالبحر الأحمر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالسماح لطفل بقيادة سيارة "خاصة بالسفارى" بالبحر الأحمر معرضاً حياتهما للخطر .


 أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) والسيارة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ أكثر من شهر أثناء تواجده بمنطقة السفارى الجبلية، وأضاف أن الطفل الظاهر بالمقطع نجل أحد عملائه وأنه قام بنشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسبة المشاهدة .

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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