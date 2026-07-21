خلاف على أولوية المرور.. القبص على سائق ميكروباص تعدى على قائد سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تضرر قائد سيارة ملاكى من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بإعتراض طريقه والتعدى عليه بالسب حال سيرهما بأحد الطرق بالإسكندرية .

وبالفحص أمكن تحديد قائد السيارة الملاكى (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 19/ الجارى أثناء قيادته بأحد الطرق فوجئ بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بإعتراض طريقه والنزول من سيارته والطرق على زجاج السيارة خاصته والتعدى عليه بالسب لخلاف بينهما حول أولوية المرور .



أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "بدون رخصة قيادة"- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.