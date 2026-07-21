لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بخط الصرف الصحى بشارع بن سندر بداية من تقاطعه مع شارع سرايا القبة حتى تقاطعه مع شارع بنى عقيل أمام فرع شركة اتصالات.

ما يستلزم الغلق الكلى لشارع بن سندر بداية من تقاطعه مع شارع سرايا القبة حتى تقاطعه مع شارع بنى عقيل أمام فرع شركة إتصالات مع تحويل حركة المركبات أثناء تنفيذ الأعمال وذلك فى الإتجاه القادم من بداية شارع بن سندر يسلك يميناً شارع ميدان سرايا القبة قبل منطقة الأعمال فيساراً شارع الشفا فيساراً شارع بنى عقيل فيميناً شارع إبن سندر بعد منطقة الأعمال ، إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/7/21 ولمدة (10 أيام).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.