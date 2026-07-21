بغرض النصب على المواطنين.. القبض على أدمن صفحة بيع الأسلحة البيضاء بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع الأسلحة البيضاء بكفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لأسلحة بيضاء، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد النصب والاحتيال على الراغبين فى شراء الأسلحة البيضاء، حيث يطلب منهم تحويل مبالغ مالية وعقب تحويلها يقوم بغلق هاتفه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

