بسبب بث مباشر على السوشيال ميديا.. القبض على سيدة وابنتها| تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وابنتها لقيامهما بإستغلال بث مباشر فى طلب هدايا رقمية من المتابعين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام سيدتين بإستغلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى وحث المتابعين بصورة مبتذلة على إرسال الهدايا الرقمية لهما بقصد تحقيق مكاسب مادية .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمتين (ربة منزل، نجلتها - مقيمتان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، وتم بإرشادهما ضبط (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .









