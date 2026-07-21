تعدوا على شخص مكبل.. القبض على المتهمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بتكبيل آخر والتعدى عليه بالضرب داخل إحدى المصحات بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد المصحة المشار إليها (غير مرخصة "كائنة بدائرة مركز شرطة البدرشين") وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (6 أشخاص من بينهم مالك المصحة، والشخص المعتدى عليه والظاهر بمقطع الفيديو ) وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه فى غضون شهر مايو الماضى داخل المصحة على سبيل المزاح ، وأيد الأخير ذلك ولم يتهمهم بشىء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المصحة.