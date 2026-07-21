الكاميرا صورته.. سقوط لص سرق سيارة سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة السيارة خاصتها حال توقفها أسفل منزلها بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من القائمة على النشر (مقيمة بدائرة القسم) بسرقة السيارة خاصتها حال توقفها أسفل منزلها .

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائى – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.