استخراج جثمان طفل غرق بترعة بالمنوفية

شهدت قرية كفر طلبوها التابعة لمركز ومدينة تلا واقعة مأساوية بعد غرق طفل داخل ترعة القرية أثناء وجوده لزيارة جده لأمه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا يفيد يغرق طفل داخل ترعة كفر طلبوها التابعة لدائرة المركز

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم استخراج جثمان الطفل وتبين أن الطفل يدعي سعيد اشرف يبلغ من العمر 13 عام، من قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم، وكان متواجد في القرية لزيارة خاله

وتم التعاون مع الاهل وتم استخراج جثمان الطفل من الترعة وتم نقله في مستشفى تلا العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة وتسليمه إلى أهله وذويه ودفنه في مقابر العائلة