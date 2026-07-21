قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل | الكويت: هجمات استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعة انفجار جهاز تكييف الباطنة: مجرد عطل فني والخدمة الطبية منتظمة
رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الداخلية الإيراني
اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة
الحكومة: تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويعظم القيمة المضافة للقطن
بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة
عاصفة تبدأ من المحيط.. هل يقود "النينيو" العالم لموجة حر غير مسبوقة؟
غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا
نبراس اهتدت به الأجيال| نواب: ثورة 23 يوليو بداية مرحلة جديدة لبناء الدولة الوطنية الحديثة وإعلاء الإرادة المصرية
ريال مدريد يستهدف ضم فيران توريس من برشلونة بعد تألقه في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة نجاح 88% .. جامعة المنوفية تعتمد نتيجة بكالوريوس تجارة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

اعتمد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة (المجموع التراكمي) لطلاب بكالوريوس كلية التجارة دور مايو 2026، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، موجها خالص التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية والعلمية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة إعلان النتائج، بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقة تامة، مع الالتزام بكافة معايير الجودة في أعمال الامتحانات والتصحيح، مشيدًا بالجهود التي بذلتها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون فى أعمال الامتحانات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد وهدان، عميد كلية التجارة، أن نسبة النجاح في شعبة اللغة العربية (محاسبة ومراجعة) بلغت 88%، حيث نجح 991 طالبًا وطالبة من إجمالي 1124، بينما بلغت نسبة النجاح في شعبة إدارة الأعمال باللغة العربية 80%، بواقع 33 ناجحًا من إجمالي 41 طالبًا.

وأضاف أن نسبة النجاح في شعبة اللغة الإنجليزية (محاسبة ومراجعة) بلغت 88%، حيث نجح 206 طلاب من إجمالي 234، فيما سجلت شعبة إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية أعلى نسبة نجاح بلغت 91%، بعد نجاح 21 طالبًا من إجمالي 23.

وأشار عميد الكلية ، إلى أن إجمالي الطلاب الناجحين في المجموع التراكمي بلغ 1252 طالبًا وطالبة، منهم 28 بتقدير ممتاز، و229 بتقدير جيد جدًا، و830 بتقدير جيد، و165 بتقدير مقبول، متمنيًا للخريجين مستقبلًا مهنيًا ناجحًا، ومؤكدًا استمرار الكلية في تطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس الجامعة كلية تجارة نتيجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

البن المغشوش

البن المغشوش يغزو الأسواق.. 7 علامات تكشفه قبل أن يصل إلى فنجانك

عقد قران إسراء ومصطفى

في أجواء مبهجة.. إسراء نبيوة ومصطفى أبو عيد يحتفلان بالزواج السعيد

لدغة الحشرات

قبل وفاته.. هاني الناظر يكشف أفضل طريقة للتعامل مع قرص الحشرات في الصيف

بالصور

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد