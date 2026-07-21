بنسبة نجاح 88% .. جامعة المنوفية تعتمد نتيجة بكالوريوس تجارة

اعتمد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة (المجموع التراكمي) لطلاب بكالوريوس كلية التجارة دور مايو 2026، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، موجها خالص التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية والعلمية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة إعلان النتائج، بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقة تامة، مع الالتزام بكافة معايير الجودة في أعمال الامتحانات والتصحيح، مشيدًا بالجهود التي بذلتها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون فى أعمال الامتحانات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد وهدان، عميد كلية التجارة، أن نسبة النجاح في شعبة اللغة العربية (محاسبة ومراجعة) بلغت 88%، حيث نجح 991 طالبًا وطالبة من إجمالي 1124، بينما بلغت نسبة النجاح في شعبة إدارة الأعمال باللغة العربية 80%، بواقع 33 ناجحًا من إجمالي 41 طالبًا.

وأضاف أن نسبة النجاح في شعبة اللغة الإنجليزية (محاسبة ومراجعة) بلغت 88%، حيث نجح 206 طلاب من إجمالي 234، فيما سجلت شعبة إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية أعلى نسبة نجاح بلغت 91%، بعد نجاح 21 طالبًا من إجمالي 23.

وأشار عميد الكلية ، إلى أن إجمالي الطلاب الناجحين في المجموع التراكمي بلغ 1252 طالبًا وطالبة، منهم 28 بتقدير ممتاز، و229 بتقدير جيد جدًا، و830 بتقدير جيد، و165 بتقدير مقبول، متمنيًا للخريجين مستقبلًا مهنيًا ناجحًا، ومؤكدًا استمرار الكلية في تطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب متطلبات سوق العمل.