إصابة عامل بلدغة ثعبان في المنوفية

استقبل مستشفى السادات المركزي صباح اليوم عاملا مصابا بلدغة ثعبان أثناء عمله في منطقة الاخماس التابعة لنفس دائرة المركز، وعلى الفور تم التعامل الطبي معه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بإصابة عامل بلدغة ثعبان أثناء عمله في منطقة الاخماس التابعة لنفس دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين إصابة العامل محمود أحمد يبلغ من العمر 54 عاما.

وتم نقله إلى مستشفى السادات المركزي وعلى الفور تم تعامل الفريق الطبي معه وموجود الآن في المستشفى تحت الملاحظة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.