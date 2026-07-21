صداع الأجانب.. الأهلي يتحرك لحسم مصير داري وجراديشار ورضا سليم

تكثف إدارة النادي الأهلي جهودها خلال الأيام الحالية لحسم ملف اللاعبين الأجانب قبل إغلاق باب القيد الصيفي، في ظل حاجة الفريق لتوفير أماكن في قائمته بعد إبرام عدد من الصفقات الجديدة استعدادًا للموسم المقبل، وهو ما يفرض إعادة هيكلة قائمة المحترفين.

وكان الأهلي قد دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع ثنائي إنبي أقطاي عبد الله وعلي محمود، إلى جانب المهاجم المغربي سفيان بنجديدة، فيما اقترب من إنهاء إجراءات ضم الجزائري منصف بقرار، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، الأمر الذي زاد من تعقيد ملف اللاعبين الأجانب.

وتضم قائمة الأهلي حاليًا عددًا من المحترفين، أبرزهم يوسف بلعمري، وأشرف بن شرقي، وأشرف داري، ورضا سليم، وسفيان بنجديدة، إلى جانب التونسيين محمد علي بن رمضان ومحمد الضاوي “كريستو”، بالإضافة إلى السلوفيني نيتس جراديشار، وهو ما يتطلب خروج بعض الأسماء قبل اعتماد القائمة النهائية.

ويعد المغربي أشرف داري أحد أبرز الملفات التي تسعى الإدارة لحسمها، إذ يرتبط اللاعب بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028، ورغم محاولات النادي التوصل إلى اتفاق لإنهاء التعاقد بالتراضي، فإن المدافع المغربي يتمسك بالاستمرار، كما أكد والده في تصريحات إعلامية أن اللاعب لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن رحيله، وأنه متمسك بحقوقه التعاقدية.

وفي السياق ذاته، يواجه الأهلي أزمة أخرى مع المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، الذي عاد من فترة إعارة بالدوري المجري، حيث ترغب الإدارة في إعارته مجددًا إلى سيراميكا كليوباترا مع تحمل جزء من راتبه، إلا أن اللاعب يرفض فكرة الخروج على سبيل الإعارة، ما يعطل حسم مستقبله.

كما يواصل مسؤولو الأهلي التفاوض مع المغربي رضا سليم، الذي يمتد عقده مع النادي لموسم إضافي، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستحقاته المالية، في ظل تلقيه عروضًا من ناديي المغرب الفاسي والجيش الملكي للعودة إلى الدوري المغربي.

وتأمل إدارة الأهلي في إنهاء هذا الملف بصورة ودية، تجنبًا لأي نزاع قانوني قد يدفع اللاعب للمطالبة بحقوقه المالية عن الموسم الأخير من عقده، حال خروجه من القائمة دون اتفاق رسمي.

ويضع مسؤولو القلعة الحمراء إنهاء ملفات الثلاثي داري وجراديشار ورضا سليم على رأس أولوياتهم خلال الأيام المقبلة، لتفادي أي أزمات قانونية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وضمان قيد الصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد.