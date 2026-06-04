ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب حقوق بورسعيد قبل ساعات من امتحانه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من ضبط المتهم بقتل طالب كلية الحقوق محمد مجدي، والذي لقي مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة بالقلب قبل ساعات من توجهه لأداء أحد امتحاناته الجامعية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع اعتداء أسفر عن إصابة طالب بكلية الحقوق إصابة بالغة، وعلى الفور وجه اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

ضبط المتهم بقتل طالب حقوق بورسعيد قبل ساعات من امتحانه

وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر الخاص بها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان داخل المشرحة لحين عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، كما باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقتل الطالب محمد مجدي أيمن، البالغ من العمر 20 عامًا، إثر إصابته بطعنة نافذة بالقلب، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته، في حادث أثار حالة من الحزن بين أهالي بورسعيد وزملائه.

وكانت والدة المجني عليه قد دخلت في حالة من الانهيار خلال حديثها عن نجلها، مؤكدة أنه كان يستعد لأداء امتحانه الجامعي، ويقضي معظم وقته في المذاكرة والتحصيل الدراسي.

وقالت والدة الطالب: ابني معملش حاجة لحد، خرج من البيت وما رجعش، وكان كل حاجة في حياتي، مشيرة إلى أنه كان وحيدها وسندها في الحياة، مطالبة بالقصاص العادل لحق نجلها وثقتها في عدالة القضاء المصري.