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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 500 كجم من الدواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق في بورسعيد.. صور

الطب البيطري يواصل الرقابة الصارمة على الأسواق ومنافذ المحافظة
الطب البيطري يواصل الرقابة الصارمة على الأسواق ومنافذ المحافظة
محمد الغزاوى

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد حملاتها التفتيشية المكثفة على جميع منافذ المحافظة والأسواق ومحال بيع الدواجن ومصنعاتها.

يأتي ذلك إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، وحرصًا على حماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك،

الطب البيطري يواصل الرقابة الصارمة على الأسواق ومنافذ المحافظة

وبقيادة الدكتور أمجد يسري مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق الكامل مع الرائد محمد جلهوم رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلوجرام من الدواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر قبل وصولها إلى المستهلك.

وتبين من الفحص الظاهري للمضبوطات وجود تغير واضح في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة والملمس، فضلًا عن خلوها من أي بيانات أو علامات تفيد خضوعها للإشراف والرقابة البيطرية، الأمر الذي يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تمهيدًا للتصرف فيها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مدار الساعة بمختلف أنحاء المحافظة، للتصدي لكافة المخالفات وردع المتلاعبين بصحة المواطنين، مشددة على أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تمثلان أولوية قصوى وخطًا أحمر لا تهاون فيه.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الطب البيطري

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