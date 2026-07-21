نشوى عقل: مبنى الإذاعة والتليفزيون كان حلمًا.. وأجمل أيام حياتي بين جدرانه

أكدت الدكتورة نشوى عقل، أستاذ الإعلام، أن مبنى ماسبيرو يمثل قيمة تاريخية ومهنية كبيرة لكل العاملين في مجال الإعلام، مشيرة إلى أنه كان حلمًا يراود أجيالًا من الإعلاميين، وأن أجمل سنوات حياتها المهنية ارتبطت بالعمل داخله.

وقالت نشوى عقل خلال صباح الخير يا مصر إن ماسبيرو لم يكن مجرد مقر للعمل، بل كان مدرسة إعلامية متكاملة خرجت أجيالًا من المذيعين والمعدين والمخرجين الذين تركوا بصمة واضحة في الإعلام المصري والعربي، مضيفة أن الانتماء لهذا الصرح ظل مصدر فخر لكل من عمل بين أروقته.

وأضافت أن مبنى الإذاعة والتليفزيون شهد لحظات فارقة في تاريخ مصر، وكان شاهدًا على تغطية أهم الأحداث الوطنية والسياسية والثقافية، ما جعله رمزًا للإعلام المصري على مدار عقود.

وأوضحت أن التطوير المستمر لمؤسسات الإعلام الوطنية ضرورة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية، مع الحفاظ على الإرث المهني والقيمة التاريخية التي يمثلها ماسبيرو، مؤكدة أن الخبرات المتراكمة داخله تظل أحد أهم عناصر قوة الإعلام المصري.

واختتمت الدكتورة نشوى عقل تصريحاتها بالتأكيد على أن ذكرياتها داخل ماسبيرو ستظل من أجمل محطات حياتها، قائلة: "ماسبيرو كان حلمًا تحقق، وأجمل أيام حياتي كانت داخل هذا المبنى العريق الذي تعلمنا فيه معنى الإعلام الحقيقي."