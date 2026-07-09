اجتماع لقيادات ماسبيرو بالعاصمة الجديدة لتعزيز التكامل والعمل بروح الفريق الواحد

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن على قطاعات وإدارات ماسبيرو العمل كفريق واحد ، والتعاون التام بين جميع قنوات وإذاعات ماسبيرو من أجل تعزيز الحضور والفاعلية لإعلام الدولة.

في هذا الإطار عقد المخرج مجدي لاشين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء القطاعات بالهيئة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز قنوات التواصل بين كافة القطاعات، وضمان التكامل في الأداء، والعمل وفق رؤية استراتيجية موحدة تعكس روح فريق العمل الواحد داخل مبنى "ماسبيرو".

خلال الاجتماع، قدم المهندس اشرف حامد رئيس قطاع الهندسة الإذاعية شرحاً وافياً للبنية الهندسية لمبنى ماسبيرو، مسلطاً الضوء على التحديات الراهنة والرؤية المستقبلية الطموحة لتطوير وتحديث استديوهات الإذاعة والتلفزيون، بما يضمن مواكبة التطورات التقنية العالمية والحفاظ على كفاءة البث.

من جانبه، قدم السيد طه محمود رئيس القطاع الاقتصادي عرضاً تفصيلياً للظروف الاقتصادية التي تواجهها الهيئة في المرحلة الحالية، وآليات إدارتها وترشيد الإنفاق لضمان استمرارية العمل. كما طمأن الحضور بشأن الاستعدادات الجارية لصرف كافة الاستحقاقات المالية للعاملين، سواء لمن بلغوا سن التقاعد أو القائمين على رأس العمل، مؤكداً أن حقوق العاملين تأتي على رأس أولويات القطاع.

وفي سياق متصل، استعرض السيد محمد محي رئيس قطاع الأمانة حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة الرعاية الطبية المقدمة للعاملين بالهيئة، بهدف تقديم خدمات صحية متميزة. كما تطرق إلى خطط التطوير التي بدأت بالفعل في مرافق الخدمات داخل المبنى، لا سيما كافيتريات ومطاعم ماسبيرو، لضمان تقديم مستوى خدمة لائق ومريح لكافة العاملين.

وأكد المخرج مجدي لاشين الأمين العام للهيئة أن الهدف الاستراتيجي من هذه اللقاءات الدورية هو خلق حالة من "الوعي المتبادل" بين كافة القطاعات، حيث يُعد اطلاع كل قطاع على أنشطة ومستجدات القطاعات الأخرى ركيزة أساسية لتحقيق التكامل المؤسسي، مؤكداً على أهمية سرعة العمل على حل المشكلات من خلال التواصل السريع والمباشر بين القطاعات مشدداً على أن نجاح الهيئة الوطنية للإعلام مرهون بتضافر جهود جميع العاملين والعمل بقلب رجل واحد لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.