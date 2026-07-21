الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يوضح تفاصيل مبادرة "إيده في إيدك"

قال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مبادرة "إيد في إيدك" تستهدف غرس القيم الإسلامية والأخلاقية لدى الأطفال منذ مراحل التنشئة الأولى، وتعزيز وعي الأسرة في مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية الناتجة عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور محمد الجندي، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تُنفذ عبر قوافل دعوية وتوعوية تجوب المدارس ومراكز الشباب والمساجد والنوادي، إلى جانب برامج موجهة للأسر، بهدف ترسيخ الحوار بين الآباء والأبناء وتعزيز التماسك الأسري.

وأضاف الجندي أن المبادرة تعتمد أيضًا على الإصدارات الثقافية، ومنها مجلة «نور»، فضلًا عن وحدة الدعوة الإلكترونية التي تتيح للآباء والأمهات التواصل المباشر مع الوعاظ والمتخصصين النفسيين للحصول على الاستشارات والتوجيه.