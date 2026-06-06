بورسعيد.. متابعة ميدانية لمعدلات العمل بمشروع تطوير الإسراء بالضواحي

أجرى اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير منطقة الإسراء بالضواحي ، وذلك بحضور الأستاذة لمياء الجيار مدير وحدة الرصد الميداني بالمحافظة والأستاذ فوزري الوالي رئيس حي الضواحي.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمختلف مناطق المحافظة

الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة

وخلال الجولة، تم متابعة معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة والوقوف على نسب الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، بما يحقق الأهداف المرجوة من أعمال التطوير ويعكس الوجه الحضاري للمنطقة.

وأكد السكرتير العام أهمية تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة مراحل التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وتأتي أعمال تطوير منطقة الإسراء ضمن خطة محافظة بورسعيد الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في توفير بيئة حضارية متكاملة وتحقيق رؤية المحافظة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.