التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، رئيس جمعية بورسعيد التاريخية اللواء أيمن جبر، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الكيانات المجتمعية المهتمة بالحفاظ على التراث والتاريخ البورسعيدي.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المقترحات والموضوعات المتعلقة بتوثيق تاريخ محافظة بورسعيد وإبراز محطاتها الوطنية المهمة، إلى جانب مناقشة سبل الحفاظ على المعالم التاريخية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي للمحافظة

أبو ليمون يستقبل رئيس جمعية بورسعيد التاريخية لبحث سبل الحفاظ على التراث

وأكد محافظ بورسعيد ، أن المحافظة تمتلك تاريخًا وطنيًا عريقًا يمثل مصدر فخر لأبنائها، مشددًا على أهمية دعم المبادرات التي تسهم في توثيق هذا التاريخ والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

كما أشار المحافظ ، إلى حرص المحافظة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المجتمعية المعنية بالتراث والثقافة، بما يسهم في إبراز الهوية الحضارية لبورسعيد وتعزيز مكانتها التاريخية.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية عن تقديره لحرص المحافظ على التواصل معه والاستماع إلى المقترحات، مؤكدا استمرار جهود الجمعية في توثيق تاريخ بورسعيد والحفاظ على تراثها العريق.