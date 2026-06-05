قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة
برلماني: قرار مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يدعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح
بلطجة وأسلحة.. قرار من النيابة بشأن مشاجرة الجيزة
موعد رأس السنة الهجرية 1448.. كم يوما متبقيا على الإجازة وبداية العام الهجري؟
المرشح لرئاسة ريال مدريد: كلوب سيكون المدرب الجديد لـ الملكي
ترامب: المفاوضات مع إيران تقترب من الحسم.. وطهران لن تمتلك سلاحا نوويا
المطران كوسا يترأس قداس اليوم الثاني من تساعية القديس أنطونيوس البدواني
أمين الفتوى: يجوز للمرأة المتزوجة تهذيب الحاجبين للتزين لزوجها
كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل إصابته خلال أثناء تصوير فيلم 7 Dogs
جوائز ضخمة للأندية.. أحمد دياب يكشف تفاصيل نظام ودوري ORA الجديد
مدرب بلجيكا يكشف موقف نجمه من مواجهة منتخب مصر في افتتاحية المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تتألق في عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال سياحي غير مسبوق على "جبال الملح" والأسواق.. صور

رحلات "اليوم الواحد" تنعش شوارع المحافظة.. وإشادة واسعة بالتطور المعماري والخدمي لعروس القناة
رحلات "اليوم الواحد" تنعش شوارع المحافظة.. وإشادة واسعة بالتطور المعماري والخدمي لعروس القناة
محمد الغزاوى

عاشت محافظة بورسعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع أجواءً سياحية استثنائية، حيث توافدت أعداد غفيرة من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، جنباً إلى جنب مع أهالي المحافظة، للاستمتاع بمعالم المدينة الباسلة. وعكس هذا الزخم الكبير نجاح بورسعيد في ترسيخ مكانتها كوجهة أولى لسياحة "اليوم الواحد"، مقدمةً مزيجاً فريداً يجمع بين التسوق، والترفيه، وعبق التاريخ.

بورفؤاد.. سحر الطراز الفرنسي ورحلة المعديات:
 

وكانت مدينة بورفؤاد الهادئة محطة الانطلاق المفضلة للكثيرين، حيث بدأت المتعة برحلة عبور المجرى الملاحي لقناة السويس عبر "المعديات"، والتي طالما ارتبطت بوجدان زوار المدينة، تلاها جولات حرة وسط شوارع بورفؤاد التي تتألق بمسطحاتها الخضراء المبهجة. وحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية أمام المعالم التاريخية البارزة مثل قبة هيئة قناة السويس، المجمع الإسلامي، فيلا الرئيس الراحل السادات، والفيلات ذات الطابع المعماري الفرنسي الذي يضفي على المدينة طابعاً أوروبياً ساحراً.

"جبال الملح".. الوجهة الأبرز لعشاق التصوير:
 

واستحوذت منطقة ملاحات شركة النصر، أو ما يُعرف بـ "جبال الملح"، على نصيب الأسد من الزيارات، حيث تحولت إلى مزار سياحي رئيسي ومقصد لعشاق التصوير. واستمتع الوافدون بتوثيق لحظاتهم وسط التلال البيضاء الشاهقة التي تمنح زوارها إحساساً بمحاكاة الأجواء الشتوية لجبال الجليد الأوروبية، ولكن على أرض مصرية.

انتعاشة تجارية بأسواق السمك و"الأوتليت":


ولم تقتصر الجولات على الترفيه فقط، بل امتدت لتشمل الوجهات الخدمية والتجارية التي شهدت طفرة غير مسبوقة. حيث استقبل "سوق الأسماك الحضاري" آلاف الزوار الذين أشادوا بمستوى النظافة والتنظيم الراقي، وتنوع المعروضات البحرية الطازجة التي تلبي كافة الأذواق. وفي المقابل، شهد مجمع "الأوتليت" إقبالاً تجارياً واسعاً بفضل العروض التنافسية وتنوع السلع والملابس، مما أسهم بشكل مباشر في إنعاش حركة البيع والشراء ودعم الاقتصاد المحلي.

رحلات "اليوم الواحد" تنعش شوارع المحافظة.. وإشادة واسعة بالتطور المعماري والخدمي لعروس القناة

وفي ختام جولاتهم، عبر العديد من ضيوف المحافظة عن انبهارهم بما لمسوه من تطور شامل في البنية التحتية، ونظافة الشوارع، والمستوى المتميز للأسواق الحضارية، مؤكدين أن بورسعيد باتت تمتلك كافة المقومات التي تجعلها مدينة سياحية متكاملة، قادرة على جذب العائلات والشباب من كافة أنحاء الجمهورية، لتعزز بذلك موقعها الذهبي على خريطة السياحة الداخلية في مصر.

بورسعيد محافظة بورسعيد جبال الملح الاسواق الحضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

اكتشاف علمي جديد قادته جامعة المنصورة

لغز عمره 62 مليون عام .. مصر على خريطة العلم العالمي | اكتشاف جديد لجامعة المنصورة

عصام صاصا

وفاة نجل عصام صاصا قبل ولادته ويطلب من جمهوره الدعاء

ترشيحاتنا

صلاح مصدق

إبراهيم فايق يعلّق على الجدل المثار حول أزمة الزمالك وصلاح مصدق

كأس العالم

المونديال الأغبى في التاريخ.. تفاصيل تاريخية غير مسبوقة

منتخب مصر

أحمد جلال: حسام حسن يدرس اللعب بثلاثة مدافعين أمام البرازيل

بالصور

في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.. هاندا أرتشيل تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الفروت سلاد بالكاسترد.. حلوى صيفية منعشة

طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد
طريقة عمل الفروت سلاط بالكاسترد

بنسبة 60%.. مرض خطير يصيب النساء بسبب تأخير الإنجاب

تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي
تأخير الإنجاب وعلاقته بسرطان الثدي

ماذا يحدث عند النوم مع الحيوانات الأليفة؟.. دراسة صادمة

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة
مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة
مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد