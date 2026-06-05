بورسعيد تتألق في عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال سياحي غير مسبوق على "جبال الملح" والأسواق.. صور

عاشت محافظة بورسعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع أجواءً سياحية استثنائية، حيث توافدت أعداد غفيرة من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، جنباً إلى جنب مع أهالي المحافظة، للاستمتاع بمعالم المدينة الباسلة. وعكس هذا الزخم الكبير نجاح بورسعيد في ترسيخ مكانتها كوجهة أولى لسياحة "اليوم الواحد"، مقدمةً مزيجاً فريداً يجمع بين التسوق، والترفيه، وعبق التاريخ.

بورفؤاد.. سحر الطراز الفرنسي ورحلة المعديات:



وكانت مدينة بورفؤاد الهادئة محطة الانطلاق المفضلة للكثيرين، حيث بدأت المتعة برحلة عبور المجرى الملاحي لقناة السويس عبر "المعديات"، والتي طالما ارتبطت بوجدان زوار المدينة، تلاها جولات حرة وسط شوارع بورفؤاد التي تتألق بمسطحاتها الخضراء المبهجة. وحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية أمام المعالم التاريخية البارزة مثل قبة هيئة قناة السويس، المجمع الإسلامي، فيلا الرئيس الراحل السادات، والفيلات ذات الطابع المعماري الفرنسي الذي يضفي على المدينة طابعاً أوروبياً ساحراً.

"جبال الملح".. الوجهة الأبرز لعشاق التصوير:



واستحوذت منطقة ملاحات شركة النصر، أو ما يُعرف بـ "جبال الملح"، على نصيب الأسد من الزيارات، حيث تحولت إلى مزار سياحي رئيسي ومقصد لعشاق التصوير. واستمتع الوافدون بتوثيق لحظاتهم وسط التلال البيضاء الشاهقة التي تمنح زوارها إحساساً بمحاكاة الأجواء الشتوية لجبال الجليد الأوروبية، ولكن على أرض مصرية.

انتعاشة تجارية بأسواق السمك و"الأوتليت":



ولم تقتصر الجولات على الترفيه فقط، بل امتدت لتشمل الوجهات الخدمية والتجارية التي شهدت طفرة غير مسبوقة. حيث استقبل "سوق الأسماك الحضاري" آلاف الزوار الذين أشادوا بمستوى النظافة والتنظيم الراقي، وتنوع المعروضات البحرية الطازجة التي تلبي كافة الأذواق. وفي المقابل، شهد مجمع "الأوتليت" إقبالاً تجارياً واسعاً بفضل العروض التنافسية وتنوع السلع والملابس، مما أسهم بشكل مباشر في إنعاش حركة البيع والشراء ودعم الاقتصاد المحلي.

رحلات "اليوم الواحد" تنعش شوارع المحافظة.. وإشادة واسعة بالتطور المعماري والخدمي لعروس القناة

وفي ختام جولاتهم، عبر العديد من ضيوف المحافظة عن انبهارهم بما لمسوه من تطور شامل في البنية التحتية، ونظافة الشوارع، والمستوى المتميز للأسواق الحضارية، مؤكدين أن بورسعيد باتت تمتلك كافة المقومات التي تجعلها مدينة سياحية متكاملة، قادرة على جذب العائلات والشباب من كافة أنحاء الجمهورية، لتعزز بذلك موقعها الذهبي على خريطة السياحة الداخلية في مصر.