في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي محافظ بورسعيد يتابع سير اللجان

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة ورافقه الدكتور كامل عبد السميع وكيل الأزهر الشريف و الدكتورة نشوى شبانة مدير عام منطقة بورسعيد الأزهرية

متابعة ميدانية للجان البنين والفتيات للتأكد من انتظام سير امتحان " القرآن الكريم" للقسم الأدبي

وشملت الجولة تفقد لجنة معهد بنين بورسعيد الثانوي الأزهري بحي المناخ حيث رافقه الاستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، كما تم تفقد لجنة معهد عمر بن الخطاب الثانوي فتيات بحي الزهور ورافقه الاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور

وأطمأن المحافظ على توافر كافة التجهيزات اللازمة، والتزام القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات،، كما تفقد سيادته سير امتحان مادة القرآن الكريم لطلاب القسم الأدبي، مؤكدًا أهمية توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، ومشددًا على الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة داخل اللجان وتحقيق الانضباط طوال فترة الامتحانات

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع المنطقة الأزهرية وكافة الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج