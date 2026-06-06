إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي: التحضيرات للدورة الثانية تسير بشكل طبيعي

أكدت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، أن الوضع داخل المهرجان مستقر بشكل كامل، وأن التحضيرات الخاصة بالدورة الثانية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة وفق الخطة الموضوعة، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وأوضحت الإدارة أنها انتهت من جميع المخاطبات والإجراءات الرسمية في مواعيدها المحددة، بما يضمن سلامة الموقفين القانوني والإداري للمهرجان واستمرار أعماله دون أي معوقات.

وأضافت أن فريق العمل يواصل مهامه بشكل جاد ومسؤول استعدادًا لتنظيم دورة ثانية تليق باسم بورسعيد ومكانتها الثقافية والفنية، وتدعم أهداف المهرجان في دعم السينما وصناعها وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين والشباب.

وأكدت الإدارة أن الصفحة الرسمية للمهرجان هي المصدر الوحيد لتصريحاته المعتمدة، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في تعطيل مسيرة المهرجان أو الإضرار به.

واختتمت الإدارة بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للسينمائيين والصحفيين والإعلاميين وصناع السينما والجمهور والمسؤولين، على دعمهم وثقتهم المستمرة، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في نجاح واستمرار المهرجان.