الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
تفاصيل جوائز مهرجان بورسعيد السينمائي بدورته الأولى

أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن الجوائز الخاصة بالمهرحان فى دورته الأولى والتى تحمل اسم الفنان محمود ياسين. 

فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حيث ذهبت جائزة الفنار الذهبي أفضل فيلم روائي طويل): House المنزل من أوزبكستان، بينما حاز على جائزة الفنار الفضي الى فيلم "حياة لو سانج" Life of Luosang – الصين – إخراج قو دونغ تشانغ"، جائزة أفضل ممثلة ذهبت الى إسلام مبارك عن دورها فى فيلم ضى مصر إخراج كريم الشناوى، وجائزة أفضل ممثل ذهبت الى

سامي ليشيع من فيلم الإختفاء بتونس إخراج كريم موساوي، وذهبت جائزة التنويه الخاص من لجنة التحكيم الى فيلم "لا ظلام حيث يوجد حب"  : Where is Love There No Darkness من فرنسا إخراج ستيفان لي مراوفيتش.

أما جائزة أفضل تصوير التى تحمل اسم الراحل تيمور تيمور حصل عليها مناصفة كل من محمد كوشي عن فيلم أخر ليالى الصيف من مصر إخراج فاطمة ياسر كما فازت بها آيغل نوربولاتوفا عن فيلم Joqtau من كازاخستان إخراج أروان أنارتايف.

أما مسابقة الأفلام القصيرة، حيث ذهبت جائزة التنويه الخاص من لجنة التحكيم اىى فيلم "ذاكرة مهشمة" [Shattered Memory من فلسطين إخراج حياة لبن وحصل على جائزة التنويه الخاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة الى ياسمين العبد من مصر عن فيلم الى ريما إخراج حسام جمال

وذهبت جائزة الفنار الفضي للأفلام التسجيلية: الى فيلم "بار سار" Bar Sar من البحرين إخراج محمد أحمد جاسم، أما جائزة الفنار الفضي للأفلام الروائية القصيرة ذهبت الى فيلم Summer Games أو ألعاب صيفية من إيطاليا إخراج ماوريتسيو برباروسا.

بينما جائزة الفنار الذهبي للأفلام التسجيلية ذهبت الى فيلم "ما وراء الدائرة أو Metacíclica من إسبانيا إخراج ليديا زيمرمان، وحاز على جائزة الفنار الذهبي للأفلام الروائية القصيرة فيلم The Surrogate Girl أو الفتاة البديلة من تركيا إخراج أريان سينها.

بينما مسابقة أفلام الطلبة، حيث حصل على جائزة التنويه الخاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة جوي فريم عن فيلم Blue Hour من تونس إخراج ماريان فاياد، بينما فاز بجائزة التنويه الخاص من لجنة التحكيم: فيلم [Welcome, Little One من مصر إخراج إسلام عبد الجواد الأعصر، وحصل على جائزة الفنار الفضي فيلم The Tears Drinkers أو شاربى الدموع من تونس إخراج هزار العباسي، وتسلم الجائزة جيهان إسماعيل من تونس، وجائزة الفنار الذهبى ذهبت الى فيلم Shadows أو ظلال من روسيا إخراج Kseniia Andreichuk.

وأخيرا جائزة جمعية بورسعيد للفنون الثقافية والمسرحية لشباب السينمائيين حصل عليها مناصفة كل من فيلم كوتارد اخراج ايمن السنبختى من مصر.

وفيلم "بحضرة الموت" اخراج رانيا على من مصر، وأما الجائزة المقدمة من المهرجان لأفضل فيلم عن بورسعيد وهو بعنوان "غالى" من مصر إخراج كريم خازان.

