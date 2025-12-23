قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
مقالات

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

حياة بلا حياة هي أن تمشي في طريق تظنه يقودك للنجاة بينما هو في الحقيقة يقودك للتيه أن تعيش داخل معتقدات خاطئة ورثتها أو صدقتها دون وعي فصارت هي بوصلتك في الاختيار وميزانك في الحكم على نفسك وعلى الناس تظن انك تفهم الدنيا جيدا لكنك في كل خطوة تبتعد اكثر عن حقيقتك وعن الغاية التي خلقت من أجلها.

كثير من الناس يعيشون معركة ليست عادلة من الاساس يدخلونها وهم عراة من المعنى ومثقلون بالوهم يقاتلون من اجل ارض لا تخصهم واحلام ليست احلامهم يطاردون رضا الناس وينسون رضا رب الناس يرهقون انفسهم في سباق لا نهاية له ثم يتعجبون لماذا لا يشعرون بالسلام مع انهم فعلوا كل ما قيل لهم انه طريق النجاح

حياة بلا حياة تبدأ حين ينفصل الانسان عن ربه حين يظن انه قادر وحده وانه مصدر القوة والقرار فينسى ان الطمأنينة لا تولد من السيطرة بل من التسليم ولا تأتي من كثرة الامتلاك بل من صفاء القلب حين يغيب الاتصال بالله يتحول القلب الى ساحة صراع دائم ويصبح العقل اسيرا للقلق والخوف مهما بدا صاحبه قويا من الخارج

في هذا الانفصال يدخل الانسان معركة غير متكافئة مع نفسه يقسو عليها باسم الطموح ويجلدها باسم الانضباط ويخنق روحه باسم الواقعية يعيش وهو يقيس قيمته بما ينجزه لا بما هو عليه ويظن ان سقوطه في التعب والانهاك دليل على انه يسير في الطريق الصحيح بينما هو في الحقيقة يسير بعيدا عن فطرته.

الحياة لا تطلب منك أن تكون خارقا ولا أن تحمل اثقالا اكبر من طاقتك هي لا تختبرك بقدر ما تكشف لك اين تقف وماذا تختار ومع من تمضي اعظم الخسائر ليست ان تخسر مالا او منصبا بل ان تخسر نفسك وانت تظن انك تربح.

حين تتغير النظرة يتغير الطريق وحين تعود البوصلة الى الله تهدأ المعركة داخلك وتتحول الحياة من صراع الى رسالة تدرك ان السعي له معنى وان التعب ليس عبثا وان كل خطوة محسوبة حتى لو لم يلاحظها احد عندها فقط تتبدل الايام من تكرار مرهق الى رحلة واعية فيها قصد ونور.

حياة بلا حياة لا تنتهي بتغير الظروف ولا بتبدل الوجوه بل بلحظة صدق مع النفس حين تعترف انك كنت تسير بعيدا عنك ثم تقرر ان تعود ان تعيش وانت تعرف لماذا تعيش والى اين تتجه حينها فقط يصبح للحياة طعم ويصير لكل يوم اثر ولكل نفس قيمة.

الناس الدنيا الغاية القرار القوة

