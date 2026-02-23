نادر شوقي يكشف كواليس صفقات الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن تفاصيل عدة صفقات ارتبطت بـالأهلي، موضحًا طبيعة دوره في انتقال بعض اللاعبين، وموقفه من أزمات سابقة داخل القلعة الحمراء.

ديانج ورمضان صبحي.. كواليس خاصة

أكد شوقي أنه بالتعاون مع أنيس بوجلبان كان له دور في انتقال أليو ديانج من الجزائر إلى الأهلي، مشددًا على أنه لم يحصل على أي مقابل مادي من النادي نظير تلك الصفقة، كما لم يتدخل في ملف تجديد عقد اللاعب لاحقًا، موضحًا أن علاقته بديانج انتهت فور إتمام انتقاله.

وأضاف أن بوجلبان هو من رشح اللاعب وبدأ التفاوض معه، مشيرًا إلى أنه تعاطف مع رمضان صبحي خلال أزمته الأخيرة، لكنه لم يستغرب موقف الأهلي، معتبرًا أن النادي تعامل عبر تاريخه مع ملفات أكبر وأكثر تعقيدًا.

ترشيح إبراهيم الأسيوطي ومستقبله

وتطرق شوقي إلى صفقة إبراهيم الأسيوطي، مؤكدًا أنه من قام بترشيحه للأهلي، رغم أن النادي كان يتابعه بالفعل، لافتًا إلى حدوث توافق في وجهات النظر مع الإدارة، كما تواصل مع أسامة هلال بشأن اللاعب.

وأوضح أنه نصح اللاعب بالتمسك بأي فرصة للمشاركة، مؤكدًا أن إمكانياته تؤهله ليكون من العناصر الأساسية مستقبلًا، في ظل وجود إعجاب بقدراته داخل النادي. كما أشار إلى أنه طالب بخروج اللاعب للإعارة عقب انضمام أحمد عيد، لكن الأهلي لم يوافق رغم تلقي عروض من أندية بالدوري.

مواقف إدارية ورؤية نقدية

ونفى شوقي تلقيه أي عرض لتولي منصب مدير التعاقدات بالأهلي، موضحًا أن رحيل محمد شوقي عن النادي كان بقرار من مجلس الإدارة، وأنه كان حزينًا على مغادرته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمانع التعامل مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان سببًا في انضمام أحمد حمدي للفريق، منتقدًا في الوقت نفسه سياسة عقود اللاعبين داخل الأهلي، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر فيها لتجنب خسائر مالية كبيرة