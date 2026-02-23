رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، سبب عدم إيقاف مروان عطية لاعب الأهلي، أمام سموحة، ضمن الجولة الـ19 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب عبد الباسط ، عبر حسابه على فيسبوك "مروان عطية يحق له المشاركة بشكل طبيعي في مباراة الأهلي وسموحة في بطولة الدوري.. ولا صحة لمعلومة أن اللاعب حصل على الإنذار الثالث أمام الجونة".

وتابع: "رابطة الأندية تؤكد أن اللاعب حصل على بطاقات صفراء أمام كل من الزمالك ثم كهرباء الاسماعيلية ثم الاتحاد السكندري ، ولذلك اللاعب نفذ الإيقاف في مباراة بتروجيت بالجولة 12.

واختتم : "لذلك اللاعب حصل على بطاقة صفراء أمام الجونة هي الأولى له واللاعب جاهز للمشاركة أمام سموحة.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.