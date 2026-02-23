زيزو يواصل برنامجه التأهيلي ويستعد للعودة بقوة للنادي الأهلي

يواصل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي، وابتعد بسببها عن المشاركة في مباريات فريقه بسبب تلك الإصابة.

ونشر زيزو ، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فى إشارة إلى استعداده للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ زيزو في المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية للأهلي بعد مباراة سموحة في الجولة الـ19 للدوري يوم 23 فبراير أو قبل مباراة زد في الجولة الـ20 من عمر المسابقة يوم 28 فبراير.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.