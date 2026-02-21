زيزو يعالج الأخطاء الفنية فى سموحة استعداداً لمواجهة الأهلى

يعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، بقيادة أحمد عبدالعزيز، على معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق خلال المباريات الماضية بالدوري، وتسببت في خسارة الفريق ست نقاط متتالية بالبطولة المحلية أدت إلى تراجع سموحة للمركز السابع بجدول الترتيب.



ويستعد فريق الكرة الأول سموحة لمواجهة الأهلى في المباراة التى تجمع الفريقين مساء بعد غد الاثنين 23 فبراير ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، موسم 2025/2026.



ويسعى زيزو إلى علاج أزمة عدم انهاء الهجمات بشكل صحيح على مرمى المنافسين حيث يعانى المهاجمون من إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب فضلا عن عدم الاستغلال الجيد للفرص السهلة التى تتاح للاعبين.



ويعمل زيزو وجهازه المعاون على معالجة الأخطاء الفنية التى يقع فيها المهاجمون قبل مواجهة الأهلى وعلى رأسها كيفية استغلال الفرص بشكل جيد واحراز الاهداف لاسيما وان الفريق يقدم مستوى جيد واللاعبون يؤدون ما عليهم لكن غياب التوفيق حاضرا بقوة فى المباريات.