من دولة التلاوة لمحراب الحسين.. خالد عطية: نعمة وفضل من الله

علق الشيخ خالد عطية، نجم برنامج دولة التلاوة على إمامته للمصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام بالحسين، قائلا: كرم من ربنا كبير وكويس إننا وصلنا للمكانة دي.

وعبر عن شكره لوالديه قائلا:" أشكر والدي ووالدتي وعائلتي كلها لأنهم دائما في ضهري".

وقال عطية في تصريح له، كرم من ربنا كبير وكويس إننا وصلنا للمكانة دي والوقوف في محراب مسجد الإمام الحسين مسؤولية كبيرة، وهذا الأمر يحسب للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فربنا يبارك فيه ويرفع قدره.

وتابع: أول من قام بتحفيظي القرآن والدي ثم أكملت على عدد من المشايخ ووالدي أيضا، مضيفا: والدي ووالدتي وعائلتي كلها دائما في ضهري ربنا يبارك فيهم.

وعن برنامج دولة التلاوة، قال خالد عطية: بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج دولة التلاوة سيتم عمل مواسم أخرى والوزير صرح بأن هناك دولة للابتهال وممكن دولة للأذان.