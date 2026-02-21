قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
ديني

من دولة التلاوة لمحراب الحسين.. خالد عطية: نعمة وفضل من الله

من دولة التلاوة لمحراب الحسين.. خالد عطية: نعمة وفضل من الله
من دولة التلاوة لمحراب الحسين.. خالد عطية: نعمة وفضل من الله
إيمان طلعت

علق الشيخ خالد عطية، نجم برنامج دولة التلاوة على إمامته للمصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام بالحسين، قائلا: كرم من ربنا كبير وكويس إننا وصلنا للمكانة دي.

وعبر عن شكره لوالديه قائلا:" أشكر والدي ووالدتي وعائلتي كلها لأنهم دائما في ضهري".

وقال عطية في تصريح له، كرم من ربنا كبير وكويس إننا وصلنا للمكانة دي والوقوف في محراب مسجد الإمام الحسين مسؤولية كبيرة، وهذا الأمر يحسب للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فربنا يبارك فيه ويرفع قدره.

وتابع: أول من قام بتحفيظي القرآن والدي ثم أكملت على عدد من المشايخ ووالدي أيضا، مضيفا: والدي ووالدتي وعائلتي كلها دائما في ضهري ربنا يبارك فيهم.

وعن برنامج دولة التلاوة، قال خالد عطية: بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج دولة التلاوة سيتم عمل مواسم أخرى والوزير صرح بأن هناك دولة للابتهال وممكن دولة للأذان.

