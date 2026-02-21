لا يُقارن بكلوب.. سلوت يرد بقوة على تصريحات روني

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تصريحات واين روني، مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، بشأن افتقاده للكاريزما مثل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق للريدز.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: “المقارنة بين الأشخاص حق للجميع لكنها ليست دائمًا عادلة كون البشر مختلفين بطبعهم، القاسم المشترك الوحيد والأهم بيني وبين كلوب هو الفوز بلقب الدوري، وهو إنجاز يمنح أي مدرب الهيبة المطلوبة تلقائيًا”.

وأضاف: “الهيبة والكاريزما ترتبط طرديًا مع عدد الانتصارات، فكلما زاد نجاح المدرب زادت هيبته في أعين الناس، رأي روني قد يكون منفردًا ولا يعبر عن الواقع العام”.

واختتم: “يورجن كلوب لديه كاريزما استثنائية فهو شخصية لا تُنسخ، قدرة المدرب على قيادة فريقه لمنصات التتويج هي المعيار الحقيقي الذي يفرض الاحترام والهيبة داخل وخارج الملعب”.