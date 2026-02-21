خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

تعد الكزبرة الخضراء من أفضل أنواع الخضروات التى يمكن استخدامها على مائدة الإفطار في رمضان حيث أن نكهتها مميزة وتضيف للطعام مذاقا خاصا.

ووفقا لما جاء في موقع فارم ايزي نكشف لكم أهم فوائد الكزبرة الخضراء.

تحسين صحة الأمعاء



تُعدّ أوراق الكزبرة مصدراً جيداً للألياف، مما يُساعد على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي كما يجري دراسة إمكانية استخدامها في علاج العديد من المشاكل الهضمية، بما في ذلك اضطراب المعدة، والإسهال، وتشنجات الأمعاء أو القولون، والغازات، والغثيان .

مفيدة لصحة الجلد

أوراق الكزبرة غنية بالحديد وفيتامين هـ وفيتامين أ، مما قد يساعد في تقليل الجذور الحرة التي تُلحق الضرر بالبشرة إضافةً إلى ذلك، تُعدّ الكزبرة علاجًا فعالًا للبشرة الدهنية عن طريق امتصاص الزيوت الزائدة كما تُساهم خصائصها المضادة للميكروبات والمطهرة والفطريات في تهدئة البشرة وتبريدها .

صحة القلب

تمت دراسة مستخلص الكزبرة لخصائصه المدرة للبول، والتي تساعد على التخلص من الماء والصوديوم الزائدين في الجسم وقد تساهم هذه العملية في خفض ضغط الدم، وكما ذُكر سابقًا، تساعد في ضبط مستويات الكوليسترول وقد تساعد هذه الخصائص في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد إدخالها في الوجبات على تقليل استهلاك الصوديوم عن طريق تقليل الحاجة إلى إضافة المزيد من الملح.

يحمي الدماغ

أظهرت دراسة حديثة أن مستخلص الكزبرة قد يحمي خلايا الدماغ من التلف ويحسن الذاكرة لدى الفئران ويُعزى هذا التأثير على الأرجح إلى خصائص الكزبرة المضادة للالتهابات، إذ ترتبط العديد من أشكال تدهور الدماغ بالالتهابات.

فوائد مضادة للميكروبات

يتمتع الكزبرة بخصائص مضادة للميكروبات تُساعد في مكافحة العدوى، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالغذاء، وذلك بفضل مركباتها النباتية.

وأظهرت أحد هذه المركبات، وهو الدوديسينال، فعالية خاصة ضد عدوى السالمونيلا بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بذور الكزبرة خصائص وقائية في مكافحة التهابات المسالك البولية كما يُمكن إضافة الزيت المُستخلص من الكزبرة إلى المنتجات المضادة للميكروبات لمعالجة الأمراض المرتبطة بالغذاء .

يُمكن الحصول على فوائد الكزبرة في مكافحة العدوى إما بتناولها مباشرةً أو باستخدام منتجات مختلفة تحتوي على مستخلصات الكزبرة.