بـ لغة الإشارة.. درس دعوي فريد من نوعه في الجامع الأزهر | صور

قدم الجامع الأزهر، درس دعوي بلغة الإشارة عن سيرة الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه؛ خدمة للصم وضعاف السمع، في إطار حص الأزهر على إتاحة علوم الدين للجميع.

يأتي الاهتمام بذوي الهمم في صدارة أولويات الأزهر الشريف، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتوفير بيئة تعليمية ودعوية شاملة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع دون استثناء.

ويمثّل برنامج تعلّم لغة الإشارة خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدعاة على إيصال رسالة الأزهر الوسطية لمن لديهم إعاقات سمعية، بما يضمن حقهم في فهم أحكام دينهم بصورة صحيحة وميسّرة.

الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف يعمل على التوسع في خدماته المقدمة لذوي الهمم؛ حيث تم الإعلان عن افتتاح فرع متخصص لخدمة هذه الفئة في كل محافظة على مستوى الجمهورية، ليكون الرواق الأزهري لذوي الهمم مظلة تعليمية موحّدة تثقّفهم دينيًا. وقد بلغ عدد المستفيدين 1306 مستفيدين في 27 مقرًا تم تخصيصها بالكامل لتلبية احتياجات ذوي الهمم، مع إعداد كوادر مؤهلة للتعامل معهم في مجالات تحفيظ القرآن الكريم وتعليم صحيح الدين.