إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى سيرفيس وكذا دراجة بخارية -توك توك، وذلك بطريق الفاخورة بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على جهات التحقيق ومباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى سيرفيس وكذا دراجة بخارية "توك توك"، وذلك بطريق الفاخورة بنطاق ذات المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

بالفحص تبين إصابة كل من: سعيد عوض غزالي، 45 عاما، بكدمة بالعمود الفقري، ابتسام محمد علي، 65 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، سما خميس إبراهيم، 11 عاما، جرح بالساق اليسرى، مصطفى جمعة إبراهيم، 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم جمعة إبراهيم، 13 عاما، كسر بالساعد الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته.