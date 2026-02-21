لا إلغاء للاحتفالات .. أسوان تحتفل بـ ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس.. خاص

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلاً حول حقيقة الغاء حفل ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس غداً الاحد كما كان محدد لها في ظل توافقها مع شهر رمضان المبارك.

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس



وفى إطار ذلك تحتفل أسوان غداً بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس، والذى يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، بمدينة أبوسمبل وسط توافد سياحي وأجواء احتفالية.



قال مصدر مطلع بـ المجلس الأعلى للآثار، أن لايوجد الغاء لأى احتفالات أو أجواء خاصة بـ ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس وتسير الأمور بشكل جيد، مؤكداً هناك عشق وشغف ينتظره آلآف السائحين سنويا لرؤية الظاهرة.

أوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أن الظاهرةتحدث سنوياً وتعد من أبرز المعالم والظواهر الخاصة بـ أبوسمبل، وان أسوان تحتفل بهذا الحدث في لفتة منها لترويج وتنشيط السياحة.



ويشهد معبد أبوسمبل جنوب مصر ظاهرة فلكية فريدة لا تتكرر سوى مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر ، وفيها جسد المصرى القديم براعته فى الهندسة واستخدام الفلك ليصنع واحدة من أعظم الظواهر الهندسية النادرة حيث تتسلل أشعة الشمس فى صبيحة هذا اليوم لتخترق ممر المعبد بطول 60 متراً لتصل إلى منصة قدس الأقداس وفيها يجلس رمسيس

