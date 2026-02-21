قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا إلغاء للاحتفالات .. أسوان تحتفل بـ ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس.. خاص

تعامد الشمس
تعامد الشمس
محمد الاسكندرانى

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلاً حول حقيقة الغاء حفل ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس غداً الاحد كما كان محدد لها في ظل توافقها مع شهر رمضان المبارك.

تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس


وفى إطار ذلك تحتفل أسوان غداً بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس، والذى يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، بمدينة أبوسمبل وسط توافد سياحي وأجواء احتفالية.


قال مصدر مطلع بـ المجلس الأعلى للآثار، أن لايوجد الغاء لأى احتفالات أو أجواء خاصة بـ ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس وتسير الأمور بشكل جيد، مؤكداً هناك عشق وشغف ينتظره آلآف السائحين سنويا لرؤية الظاهرة.

أوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أن الظاهرةتحدث سنوياً وتعد من أبرز المعالم والظواهر الخاصة بـ أبوسمبل، وان أسوان تحتفل بهذا الحدث في لفتة منها لترويج وتنشيط السياحة.


ويشهد معبد أبوسمبل جنوب مصر ظاهرة فلكية فريدة لا تتكرر سوى مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر ، وفيها جسد المصرى القديم براعته فى الهندسة واستخدام الفلك ليصنع واحدة من أعظم الظواهر الهندسية النادرة حيث تتسلل أشعة الشمس فى صبيحة هذا اليوم لتخترق ممر المعبد بطول 60 متراً لتصل إلى منصة قدس الأقداس وفيها يجلس رمسيس
 

تعامد الشمس ظاهرة تعامد الشمس تمثال الملك رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

لسان عصفور

طريقة عمل لسان عصفور بالكفتة والخضار المشكل

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي.. عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

سيرين عبد النور

في عيد ميلادها الـ 49… إطلالات تكشف عن أناقة سيرين عبد النور

بالصور

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر.. عادات يومية تفاقم الحالة

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد