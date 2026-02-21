قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
أوقات استجابة الدعاء في رمضان .. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع برشلونة على ضم مدافع دورتموند
إيران تصنف القوات البحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟

‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا
حسام الحارتي

أدلى حارس مرمى منتخب الجزائر، ألكسندر أوكيدجا، بتصريحات مثيرة حول سلوك زميله في فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، مشيرًا إلى أن الأخير يظهر بصورة "الفتى المثالي" أمام الكاميرات، لكنه يتصرف بشكل مختلف تمامًا في لحظات الضغط والغضب.

وفي تصريحاته الصحفية، قال أوكيدجا: "مبابي يحاول الظهور بصورة الشاب المثالي أمام الكاميرات، لكن في لحظات الغضب، يمكن أن يتفوه بكلمات غير لائقة، مثل شتمك بأمك. في البداية لم أكن أعرفه جيدًا، لكن الآن أصبحت أعرفه عن كثب".

وتابع الحارس الجزائري قائلاً: "إذا كنا خاسرين 1 أو 2 أو 3-0، يأتي إليك ويعتذر، وكأنه لا يشعر بأي ضغط. لكن بمجرد أن يتعرض لضغط أو عندما لا يقدم أداءً جيدًا أو يخسر باريس، يبدأ في إظهار سلوك غير لائق".

وأشار أوكيدجا إلى أنه حدثت مواقف متوترة بينه وبين مبابي في مناسبتين أو ثلاث، متذكرًا واقعة بعد هدف الفوز الذي سجله أشرف حكيمي ضد ميتز في عام 2021، حيث قال: "مبابي تعمد المرور بجانبي ليشتموني، وبعد تلك الواقعة فقدت أعصابي وقلت له: أنت تتظاهر أمام الكاميرات بأنك الفتى المثالي، لكن في الحقيقة أنت شخص آخر تمامًا".

