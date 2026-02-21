‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟

أدلى حارس مرمى منتخب الجزائر، ألكسندر أوكيدجا، بتصريحات مثيرة حول سلوك زميله في فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، مشيرًا إلى أن الأخير يظهر بصورة "الفتى المثالي" أمام الكاميرات، لكنه يتصرف بشكل مختلف تمامًا في لحظات الضغط والغضب.

وفي تصريحاته الصحفية، قال أوكيدجا: "مبابي يحاول الظهور بصورة الشاب المثالي أمام الكاميرات، لكن في لحظات الغضب، يمكن أن يتفوه بكلمات غير لائقة، مثل شتمك بأمك. في البداية لم أكن أعرفه جيدًا، لكن الآن أصبحت أعرفه عن كثب".

وتابع الحارس الجزائري قائلاً: "إذا كنا خاسرين 1 أو 2 أو 3-0، يأتي إليك ويعتذر، وكأنه لا يشعر بأي ضغط. لكن بمجرد أن يتعرض لضغط أو عندما لا يقدم أداءً جيدًا أو يخسر باريس، يبدأ في إظهار سلوك غير لائق".

وأشار أوكيدجا إلى أنه حدثت مواقف متوترة بينه وبين مبابي في مناسبتين أو ثلاث، متذكرًا واقعة بعد هدف الفوز الذي سجله أشرف حكيمي ضد ميتز في عام 2021، حيث قال: "مبابي تعمد المرور بجانبي ليشتموني، وبعد تلك الواقعة فقدت أعصابي وقلت له: أنت تتظاهر أمام الكاميرات بأنك الفتى المثالي، لكن في الحقيقة أنت شخص آخر تمامًا".