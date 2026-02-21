نسبوا إلى الله ما لا يليق.. أحمد كريمة ينفعل على الهواء

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن السلفية تمثل – من وجهة نظره – خطرًا على المجتمع، مشيرًا إلى أنه قان بتأليف أكثر من كتاب تناول فيه أفكار التيار السلفي بالنقد والتحليل.

وأضاف كريمة خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض من وصفهم بـ«السلفية الكاذبين» قاموا بتجسيم الله ونسبة صفات لله عزوجل، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه الأطروحات.

نسبوا إلى الله ما لا يليق

وأضاف أنه سبق أن اقترح مصادرة بعض الكتب السلفية، موضحًا أن ذلك نابع من مسؤوليته العلمية وشعوره بأن ما يُنشر يتعارض مع صحيح الدين، منفعلا «نسبوا إلى الله ما لا يليق».

كما أشار إلى أقوال منسوبة إلى أبو يعلى الحنبلي تتعلق بصفات إلهية، معتبرًا أن هذه الطروحات تمثل – من وجهة نظره – مخالفة عقدية يجب التصدي لها، يقولون أشياء لم تأتي في القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولا يقبلها عقل وأن خلافه مع السلفية أمر عقائدي.