هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال "هل يجوز أن يقوم الشاب بالزواج من فتاة بدلا من شراء الشبكة، وذلك بعد وصول سعر جرام الذهب لـ 6000 جنيه".

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه يجوز للشاب أن يتزوج بفتاة دون شراء شبكة ذهبية، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة في سعر الجرام الذهب، موضحًا أن الحلي أو الشبكة عند المصريين كانت في الأصل هدية.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهدايا تحكمها أعراف، وأنه إذا ظهر الشاب القدوة فمن الممكن أن تكون الشبكة رمزية.

ولفت إلى أن الجميع يعلم جيدا قصة سيدنا موسى عليه السلام، وعمله لمدة 10 سنوات من أجل أن يتزوج، وهناك يسمى مهر المنافع، مطالبا بعودة هذه النماذج المشرفة في المجتمع.

وطالب بعلاج ما يحدث في قائمة المنقولات، مؤكدا أن مهر الزوجة قد يكون أموالا أو ذهبا، أو عقارا، أو سيارة أو أن يقوم الزوج بتعليم زوجته أو من يريد الزواج منها مهنة، وهنا تسمى منافع.

وأضاف أن المصريين تعود على كتابة مستلزمات البيت من أثاث كمهر عيني، وهذا الأمر ليس مخالفا للشريعة، موضحًا أن المهر إذا كتب كصيغة إيصال أمانة أصبح مخالفا، معلقا "إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة الإسلامية".

وأشار إلى أنه يطالب بتغيير صيغة قائمة المنقولات، وعدم كتابة تعهد الزوج بإعادة المنقولات لزوجته، فهل يعقل أن يظل الزوج محافظا على الأجهزة لمدة 40 سنة.