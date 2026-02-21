تطورات مثيرة فى أزمة ديانج .. رفض عرض الأهلي المغري .. وقرار عاجل من فالنسيا

باتت علاقة المالي أليو ديانج بالنادي الأهلي تسير نحو فصلها الأخير بعدما كشفت مصادر خاصة عن تحركات جادة من جانب نادي فالنسيا الإسباني لحسم التعاقد مع لاعب الوسط الدولي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع النادي الأهلي بنهاية موسم 2025-2026.

القصة لم تعد مجرد تكهنات أو مفاوضات أولية بل تحولت إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع في مشهد ينذر برحيل أحد أبرز لاعبي خط الوسط في القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة دون أن يحقق النادي أي عائد مادي من وراء انتقاله.

خطوة فالنسيا الحاسمة

وفقا لمصادر مطلعة خضع أليو ديانج بالفعل للكشف الطبي تمهيدا لإتمام انتقاله إلى فالنسيا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللافت في التفاصيل أن لوبيز ماتيو رئيس الخدمات الطبية بالنادي الإسباني تواجد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الماضية خصيصا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاعب.

هذه الخطوة تعكس مدى جدية النادي الإسباني في حسم الصفقة مبكرًا خاصة أن عقد ديانج ينتهي في يونيو 2026 ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تمهيدًا للانتقال مجانا مع نهاية الموسم.

مصادر مقربة من الملف أكدت أن اللاعب أنهى الاتفاق على كافة البنود المالية والتعاقدية مع فالنسيا ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي في التوقيت الذي يراه النادي الإسباني مناسبًا.

عرض شتوي مرفوض

المفارقة أن فالنسيا حاول ضم اللاعب بالفعل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعرض بلغت قيمته نحو 600 ألف دولار إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرض آنذاك بناء على رؤية فنية من الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب الذي تمسك باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم.

ورغم رفض العرض الشتوي فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الأهلي قد يجد نفسه في موقف أصعب بخسارة اللاعب دون مقابل مالي حال إتمام انتقاله في صفقة مجانية الصيف المقبل.

عرض الأهلي الأخير

في محاولة أخيرة للحفاظ على أحد أعمدة خط الوسط تقدم الأهلي بعرض ضخم لتجديد عقد اللاعب وكشف الإعلامي أمير هشام أن العرض الأخير الذي قدم عبر سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادي الأهلي وصل إلى ما يقارب مليون و950 ألف دولار في الموسم الواحد شاملاً الحوافز والمكافآت.

ورغم القيمة المالية الكبيرة فإن ديانج رفض العرض بشكل قاطع مؤكدا رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

هذا الرفض أنهى فعليا آمال التوصل لاتفاق جديد خاصة في ظل توقف المفاوضات خلال الفترة الماضية وعدم وجود مؤشرات لإعادة فتح باب النقاش من جديد.

مسيرة ذهبية بدأت من الجزائر

انضم أليو ديانج إلى الأهلي في صيف 2019 قادمًا من نادي مولودية الجزائر وسرعان ما فرض نفسه كعنصر أساسي في تشكيلة الفريق بفضل قوته البدنية الكبيرة وقدرته على افتكاك الكرة والقيام بالأدوار الدفاعية في وسط الملعب بكفاءة عالية.

خلال مسيرته مع الأهلي توج اللاعب بعدد كبير من البطولات أبرزها:

دوري أبطال أفريقيا

الدوري المصري الممتاز (3 مرات)

كأس مصر (3 مرات)

كأس السوبر المصري (4 مرات)

كأس السوبر الأفريقي (مرتين)

كما خاض هذا الموسم 26 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفا واحدا وواصل أداء أدواره التكتيكية المعتادة في تأمين وسط الملعب.

وفي الموسم الماضي خاض تجربة إعارة مع نادي الخلود السعودي ونجح في تقديم مستويات مميزة ساهمت في بقاء الفريق بدوري روشن السعودي قبل أن يعود مجددا إلى الأهلي.

وتقدر القيمة التسويقية للاعب حاليًا بنحو 3 ملايين يورو ما يزيد من حساسية موقف الأهلي حال رحيله دون مقابل.

لماذا يصر ديانج على الرحيل؟

مصادر مقربة من اللاعب تؤكد أن رغبته في خوض تجربة أوروبية كانت حاضرة منذ فترة وأن عرض فالنسيا جاء في التوقيت المثالي لتحقيق هذا الحلم. اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يرى أن المرحلة الحالية تمثل الفرصة المناسبة للانتقال إلى أحد الدوريات الكبرى خاصة أن العرض الإسباني يمنحه فرصة اللعب في الليجا والاحتكاك بمستويات أعلى من التنافس.

من جانبه يدرك الأهلي صعوبة تغيير موقف اللاعب خصوصًا بعد الاتفاق المبدئي مع النادي الإسباني وهو ما يضع الإدارة أمام خيارين لا ثالث لهما إما محاولة الاستفادة من اللاعب فنيا حتى نهاية عقده أو إعادة فتح باب البيع قبل دخوله الفترة الحرة رسميا لتجنب خسارته مجانًا.

تأثير الرحيل على الأهلي

رحيل ديانج حال إتمامه سيترك فراغا واضحًا في خط الوسط نظرا لطبيعة أدواره الدفاعية الصعبة التي لا يجيدها كثيرون داخل الفريق.

كما أن خسارته مجانًا ستُعد ضربة إدارية خاصة في ظل القيمة السوقية المرتفعة للاعب.

الأهلي مطالب من الآن بوضع بدائل واضحة سواء من داخل قائمة الفريق أو عبر التعاقد مع لاعب جديد يمتلك نفس الخصائص البدنية والفنية للحفاظ على توازن الفريق في المواسم المقبلة.

الأهلي يواصل مشواره المحلي

بعيدا عن ملف ديانج يستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارته أو موقعه في سباق القمة.

لكن تبقى الأنظار موجهة بقوة نحو ملف أليو ديانج الذي تحول من لاعب أساسي لا غنى عنه إلى عنوان بارز لمرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل ملامح خط وسط الأهلي في الموسم المقبل.